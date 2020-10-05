جوتيريش يصف انتهاك حظر الأسلحة على ليبيا بالفضيحة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة على ليبيا الذي فرضه مجلس الأمن الدولي تعد "فضيحة".

وقال جوتيريش، الذي كان يتحدث خلال اجتماع لمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر برلين حول ليبيا التي مزقتها الحرب، إن التعهدات التي قطعت في المؤتمر "لا بد أن يتم الالتزام بها وأن تنفذ".

وأضاف "هذا يشمل التنفيذ غير المشروط لحظر الأسلحة الصادر بقرار من مجلس الأمن الدولي، إن الانتهاكات للحظر تعد فضيحة وتثير الشك في الالتزام الاساسي بالسلام من جانب كافة المتورطين في الصراع".

كان مجلس الأمن قد فرض حظرًا على الأسلحة إلى ليبيا على خلفية صراع دائر بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق المدعومة دوليًا.