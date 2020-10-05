وزير الصحة الروسي يرجح طرح لقاح سبوتنيك-V للتداول العام بنهاية أكتوبر الجاري

رجح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، طرحه لقاح (سبوتنيك - V) ضد فيروس كورونا للتداول المدني العام بنهاية شهر أكتوبر الجاري أو أوائل شهر نوفمبر المقبل.

وقال موراشكو - في تصريح اليوم الاثنين - "إن الطلب على اللقاح ضد فيروس كورونا داخل روسيا وخارجها مرتفع للغاية".

يُذكر أن صندوق الاستثمارات المباشر الروسي أعلن في وقت سابق أنه تلقى طلبات من 20 دولة لإجراء اختبارات سريرية لهذا اللقاح فيها، مشيرا إلى أنه من المتوقع إجراء تجارب في البرازيل والمكسيك.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره مركز "جامالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.