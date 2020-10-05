الهلال الأحمر الكويتي: إقلاع طائرة الإغاثة الخامسة إلى السودان

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين إقلاع طائرة الإغاثة الخامسة من قاعدة عبد الله المبارك الجوية إلى السودان، وعلى متنها 45 طنا من المواد الغذائية والخيام ومضخات المياه لتوصيلها إلى الشعب السوداني.

وأكد مدير إدارة الكوارث والطوارئ بالجمعية يوسف المعراج - في تصريح صحفي - تضامن الكويت مع شعب وحكومة السودان في هذه الأوقات العصيبة، وعزمها على مواصلة تقديم المعونة العاجلة اللازمة لإنقاذ ضحايا الفيضانات التي اجتاحت السودان مؤخرا، وتلبية متطلباتهم الحياتية الضرورية.

وأضاف المعراج أن الكويت سارعت منذ بداية أزمة الفيضانات الأخيرة التي ضربت السودان، إلى تقديم المعونات العاجلة، وإرسال طائرات إغاثة محملة بالأغذية والأدوية والخيام للمناطق المتضررة جراء الفيضانات، مشيدا في الوقت نفسه بدور وزارة الدفاع الكويتية؛ لتسخيرها الطائرات لنقل المساعدات، وكذلك وزارة الخارجية الكويتية على مساهمتها في إنجاح المهمة الإنسانية.

وشدد على حرص جمعية الهلال الأحمر الكويتي على التفاعل بشكل سريع مع المآسي والكوارث الطبيعية في أماكن مختلفة من العالم وبتنسيق منظم؛ لتوصيل كل أنواع المساعدات للمناطق المتضررة.