فرج عامر يكشف عن رسالة تهديد مثيرة من رئيس الزمالك

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على الرد الذي تلقاه من قبل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عقب انتهاء مباراة الفريقين التي أقُيمت مساء اليوم الأثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

ونشر فرج عامر عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة من رسالة رئيس الزمالك عبر تطبيق «واتساب» وكتب:" أول رد فعل بعد مباراة الزمالك مرتضي منصور يبعت لي الرسالة دي".

وأضاف فرج عامر أن رئيس الزمالك أرسل رسالة تهديد لفرج عامر، عقب انتهاء مباراة الزمالك أمام سموحة، حيث كتب رئيس الزمالك « ورحمة أمي لأحبسك».

وتأهل الزمالك إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بعد أن فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليواجه الفارس الأبيض نادي مصر في دور القادم من البطولة.