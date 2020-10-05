 سانا: مليشيا قسد تختطف مدنيين وتداهم منازلهم بريفي الحسكة ودير الزور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سانا: مليشيا قسد تختطف مدنيين وتداهم منازلهم بريفي الحسكة ودير الزور

أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 2:44 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 2:44 م

داهمت عناصر مسلحة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الإثنين، منازل مدنيين سوريين في ريفي الحسكة ودير الزور؛ وشنت حملة تفتيش وسرقة بحجة البحث عن مطلوبين، واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)،أن مجموعة مسلحة من مليشيا (قسد) مدججة بالأسلحة، اختطفت شابين بعد توقيفهما على أحد حواجزها في قرية أم الزر شمال مدينة الشدادي بريف الحسكة واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وكانت مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا (قسد) طوقت، أمس، قرية الحصيوة التابعة لناحية تل حميس بريف الحسكة الشرقي، واقتحمت منزلا فيها واختطفت شابين واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

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