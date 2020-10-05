محافظ الفيوم يُشدد على تطبيق إجراءات مكافحة كورونا قبل انطلاق الدراسة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً، مع وكلاء وزارات التعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعي، ومدير عام فرع التأمين الصحي بالفيوم، وممثلين عن فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، للتأكيد على رفع معدلات التوعية بين الطلاب بمخاطر فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد 2020/2021.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول استعدادات مديريتي التربية والتعليم والصحة والتأمين الصحي، لمجابهة فيروس كورونا المستجد قبل بدء العام الدراسي الجديد، كما استعرضت الدكتورة نهير الشوشاني عضو فرع المجلس القومي للمرأة، دور الفرع فى التوعية والإرشاد، حيث نظم الفرع عدداً من الحملات التوعوية للتعريف بمخاطر الفيروس خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر 2020 استهدفت 951 ألف مواطن فى 40 قرية بمختلف مراكز المحافظة، بمشاركة 100 رائدة ومتطوعة وكذلك أعضاء وعضوات المجلس.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش ضرورة تشغيل كافة الأتوبيسات التابعة للمدارس الخاصة بطاقة 50 % فقط من أعداد المقاعد المتاحة، وكذلك إعادة توزيع منافذ بيع الكمامات لتكون قريبة من المدارس.
ومن جهته، شدد محافظ الفيوم على التنسيق الكامل بين مديريات الصحة والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وفرع المجلس القومى للمرأة، وكافة الجهات ذات الصلة، لتكثيف حملات التوعية، وزيادة ندوات الإرشاد لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا، مع تخصيص غرفة عزل داخل كل مدرسة، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد، خاصة وأن دول عديدة أصبحت تعاني من هذا الوباء، مشيراً الى عدم الاستهانة بمؤشر الاصابات المنخفض خلال الفترة الحالية.
وأكد "الأنصاري" على ضرورة توعية المعلمين والعاملين وطلاب المدارس بمخاطر فيروس كورونا المستجد، وإلزامهم بالاجراءات الاحترازية وأدوات الحماية الشخصية، مؤكداً على أهمية الاكتشاف المبكر لحالات كورونا والتعامل مع أية حالات اشتباه بالمدارس لمنع العدوي وتفشي المرض، مثمناً دور الزائرات الصحيات والرائدات الريفيات فى هذا الصدد.
كما أكد المحافظ، على تنظيم حملة لتعقيم كافة المدارس، موجهاً السكرتير العام المساعد بتوفير معدات المحافظة لاستخدامها فى حملة التعقيم والتطهير والتى ستبدأ غداً وتستمر حتي الانتهاء من تعقيم جميع المدارس بمختلف أنحاء المحافظة.
وكشف المتحدث الرسمي، أنه سيتم إعادة تفعيل مبادرة "إيد واحدة ضد كورونا" لافتاً إلى أن المحافظ وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدعوة الجمعيات الأهلية التى شاركت فى المبادرة، لعقد اجتماع معها لتكثيف الانشطة خلال الفترة الحالية لمجابهة فيروس كورونا.