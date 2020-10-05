 ماكرون يتفقد قريبا منطقة الألب ماريتيم المتضررة من عاصفة ألكس - بوابة الشروق
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ماكرون يتفقد قريبا منطقة الألب ماريتيم المتضررة من عاصفة ألكس

أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 12:40 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 12:40 م

يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الأسبوع الجاري بزيارة منطقة "الألب ماريتيم" بالقرب من الحدود الإيطالية، التي تأثرت بشدة بعاصفة "أليكس".

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية اليوم الاثنين، نقلا عن الرئيس الفرنسي قوله إنه بعد الطقس السيئ الذي عانى منه سكان منطقة "الألب ماريتيم" جراء العاصفة أليكس، سأقوم بتفقد الأضرار التي تسببت فيها العاصفة.

وكانت الأمطار الغزيرة التي هطلت دون توقف سببت فيضانات مفاجئة وتركت عدة قرى معزولة عن العالم في منطقة "ألب ماريتيم" وأن الرياح العاتية تسببت في هطول أمطار غزيرة عبر محتلف المناطق في فرنسا الجمعة الماضية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل على طول الساحل الغربي للمحيط الأطلسي، وتسبب في فيضانات مدمرة في الجنوب الشرقي.

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