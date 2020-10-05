المكسيك تبدأ شراكات مع القطاع الخاص في الطاقة

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس لوبيز أوبرادور، اليوم الاثنين، خطة استثمارات حكومية في مجال البنية التحتية بقيمة 14 مليار دولار، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال لوبيز أوبرادور، مدعوما برؤساء مجلس تنسيق الأعمال ومجلس الأعمال المكسيكي، إن القطاع العام سيتعاون مع القطاع الخاص في 39 مشروعًا للطرق السريعة والموانئ والطاقة، لتمهيد الطريق أمام المزيد من مشروعات الشراكة بين القطاعين في المستقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف الرئيس المكسيكي في مؤتمره الصحفي اليومي، "هذه مجرد بداية لأننا سنواصل العمل معا وسيكون هناك المزيد من الاستثمارات والمزيد من الوظائف".

وكان وزير المالية المكسيكي أرتورو هيريرا، قد أعلن اليوم إطلاق المكسيك 5 شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة للعام المقبل، بقيمة إجمالية تبلغ 4.6 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن خطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتضمن شراكة مع شركة النفط المكسيكية بيمكس لإقامة وحدة تقطير النفط باستثمارات قدرها 2.5 مليار دولار في مصفاة تولا بالمكسيك والمتوقف العمل فيها منذ فترة.