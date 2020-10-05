وزير الخارجية الألماني: ثمة تقدم على طريق السلام في ليبيا

أشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى حدوث تقدم على طريق تحقيق السلام في ليبيا.

وفي أعقاب مؤتمر عن ليبيا مع ممثلين عن 23 دولة ومنظمة دولية، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مساء اليوم الاثنين:" هناك سبب للتفاؤل الحذر، ونحن نشهد بشكل متزايد مؤشرات على حدوث تغيير في الفكر من المنطق العسكري إلى المنطق السياسي".

غير أن ماس انتقد استمرار توريد الأسلحة وإرسال مرتزقة إلى ليبيا "وطالما كان هناك تدفق مستمر للعتاد العسكري والأسلحة والأفراد إلى طرفي الصراع، فلن يكون هناك مفر من المأزق العسكري".

وأكد ماس أن حل الصراع يتطلب النفس الطويل " كنا دائما نقول إن نشر الاستقرار في ليبيا ليس عدوا سريعا ولكنه ماراثون، وهذا ما ثبت صدقه"، وقال إنه بعد مرحلة تراجعت فيها الأمور نسبيا في الأشهر الأخيرة، فإن من الممكن القول " لقد قطعنا كيلومترا آخر اليوم".

كان ماس والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل عقدا في التاسع عشر من يناير الماضي مؤتمرا في برلين شاركت فيه جميع الدول تقريبا التي تؤجج الحرب في ليبيا بالسلاح والمقاتلين، وبينها روسيا وتركيا والإمارات ومصر.

وتم الاتفاق في المؤتمر على تفعيل حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، لكن هذا القرار لم يتم تنفيذه حتى اليوم.

وتم عقد المؤتمر اللاحق عبر الفيديو برئاسة ماس والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وقد ارتفع عدد المشاركين في مؤتمر اليوم مقارنة بمؤتمر مطلع العام الجاري الذي بلغ عدد المشاركين فيه 16 دولة.