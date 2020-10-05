طارق شوقي: المنصات التعليمية تبدأ عملها يوم 17 أكتوبر

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المنصات التعليمية ستبدأ عملها يوم 17 أكتوبر مع اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى العمل بشكل مستمر لتحقيق هذا الأمر.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن ولي الأمر لن يحتاج صرف نقود إضافية أو الحصول على دروس خصوصية أو شراء كتب خارجية، في ظل نظام التعليم الجديد.

ولفت إلى أن الكتب التفاعلية تغني عن الكتب الخارجية، فضلًا عن أن القنوات التعليمية ستغني عن الدروس الخصوصية، قائلًا إن العام الدراسي الحالي مختلف عن الأعوام الماضية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الدروس الخصوصية لن تساعد في حل امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن مجموعات التقوية والقنوات التليفزيونية والمنصات ستوفر أموال أولياء الأمور وتوفر خدمة أفضل للطلاب.

وبعث برسالة طمأنينة لأولياء الأمور: «أولادهم في مجموعات التقوية سيكونون في أيدي أمينة، وسنراعي الإجراءات الاحترازية، وسنتعامل مع أي خطأ من مسؤول».