سلطنة عمان تعلن التوقيع على اتفاقية بترولية جديدة

وقعت وزارة الطاقة والمعادن العمانية، اليوم الاثنين، على اتفاقية بترولية جديدة في منطقة الامتياز رقم 70 البالغة مساحتها 639 كيلومترا مربعا.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية، فقد وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة محمد بن حمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب شركة مها إنرجي، ومقرها السويد، طلال بن سيف الصبحي، ممثل الشركة في السلطنة.

وتنص الاتفاقية على التزام الشركة خلال فترة الاتفاقية على تقييم المسوحات الزلزالية، وإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر عدد من الآبار التقييمية والإنتاجية التجريبية واستخلاص النفط الثقيل المتواجد في المنطقة.

وتأمل وزارة الطاقة والمعادن أن تكلل جهود الشركة بالنجاح في إنتاج حقول بترولية جديدة تسهم في زيادة الاحتياطي البترولي ورفع معدلات الإنتاج في السلطنة.