البرلمان الألماني يطبق الارتداء الإجباري للكمامة

أعلنت إدارة البرلمان الألماني، اليوم الاثنين، أن رئيسه فولفجانج شويبله، قرر تطبيق الارتداء الإجباري للكمامة داخل مبنى البرلمان، اعتبارًا من غد الثلاثاء، وذلك نظرًا للتطور الخطير لجائحة كورونا.