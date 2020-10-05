 البرلمان الألماني يطبق الارتداء الإجباري للكمامة - بوابة الشروق
الإثنين 5 أكتوبر 2020 6:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

البرلمان الألماني يطبق الارتداء الإجباري للكمامة

جلسة سابقة في البرلمان الألماني
جلسة سابقة في البرلمان الألماني
د ب أ
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 6:49 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 6:49 م

أعلنت إدارة البرلمان الألماني، اليوم الاثنين، أن رئيسه فولفجانج شويبله، قرر تطبيق الارتداء الإجباري للكمامة داخل مبنى البرلمان، اعتبارًا من غد الثلاثاء، وذلك نظرًا للتطور الخطير لجائحة كورونا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك