البرلمان الألماني يطبق الارتداء الإجباري للكمامة

الأكثر قراءة
مصرع عروسين بعد زفافهما بيوم واحد في الشرقية
رغم وفاتها قبل 23 عاما.. عرافة عمياء تنبأت بمرض ترامب
إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك 4 سنوات من اللجنة الأولمبية المصرية
عماد الدين حسين: الحكومة نزعت اللغم الرئيسي في قانون التصالح بمخالفات البناء
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت إدارة البرلمان الألماني، اليوم الاثنين، أن رئيسه فولفجانج شويبله، قرر تطبيق الارتداء الإجباري للكمامة داخل مبنى البرلمان، اعتبارًا من غد الثلاثاء، وذلك نظرًا للتطور الخطير لجائحة كورونا.