 استئناف دبلومة الصيدلة الإكلينكية في مكتبة مصر ببورسعيد - بوابة الشروق
الإثنين 5 أكتوبر 2020 11:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

استئناف دبلومة الصيدلة الإكلينكية في مكتبة مصر ببورسعيد

محسن عشرى
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 11:26 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 11:26 م

في إطار بروتكول التعاون بين مكتبة مصر العامة ببورسعيد، برئاسة ممدوح التابعي، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تم استئناف الدبلومة المهنية للصيدلة الإكلينكية تخصص الرعاية الحرجة، مقدمة من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

يأتي ذلك بالتعاون مع منظومة التأمين الصحي الشامل تحت رعاية وزير الصحة الدكتورة هاله زايد، وبتوجيهات منها لمدة عام 380 ساعة نظرية، بمعدل 95 محاضرة و140 ساعة عملي بالمستشفيات والمعاهد التعليمية؛ لتأهيل الصيدلي للعمل كصيدلي إكلينكي بالرعاية الحرجة بالمستشفيات، حيث يكون مسئولًا عن متابعة حالة المريض ووضع خطة العلاج المناسبة له مع الطبيب المعالج، ومتابعة تنفيذه ومتابعة كل التحاليل والفحوصات الخاصة بالمريض؛ لرفع كفاءة وجودة الخدمة الطبية بالمستشفيات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك