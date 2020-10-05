استئناف دبلومة الصيدلة الإكلينكية في مكتبة مصر ببورسعيد

في إطار بروتكول التعاون بين مكتبة مصر العامة ببورسعيد، برئاسة ممدوح التابعي، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تم استئناف الدبلومة المهنية للصيدلة الإكلينكية تخصص الرعاية الحرجة، مقدمة من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

يأتي ذلك بالتعاون مع منظومة التأمين الصحي الشامل تحت رعاية وزير الصحة الدكتورة هاله زايد، وبتوجيهات منها لمدة عام 380 ساعة نظرية، بمعدل 95 محاضرة و140 ساعة عملي بالمستشفيات والمعاهد التعليمية؛ لتأهيل الصيدلي للعمل كصيدلي إكلينكي بالرعاية الحرجة بالمستشفيات، حيث يكون مسئولًا عن متابعة حالة المريض ووضع خطة العلاج المناسبة له مع الطبيب المعالج، ومتابعة تنفيذه ومتابعة كل التحاليل والفحوصات الخاصة بالمريض؛ لرفع كفاءة وجودة الخدمة الطبية بالمستشفيات.