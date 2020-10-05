سريلانكا تعيد فرض ضوابط صارمة لمنع انتشار كوفيد-19

عادت سريلانكا لفرض قيود صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا بعد اكتشاف أول حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 في غضون خمسة أشهر تقريبًا، حسبما قال مسؤولون اليوم الإثنين.

وفرضت الشرطة حظر تجول في أجزاء من منطقة جامباها، على بعد 40 كيلومترًا شمال غرب العاصمة كولومبو، حيث تم تشخيص حالة عامل بمصنع ملابس على انها إصابة بكوفيد-19.

وتم وضع ما يصل إلى 7 آلاف شخص بما في ذلك موظفون في مصنع الملابس، وأولئك الذين اختلطوا بأسرة موظف مصنع الملابس وعائلاتهم في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وقال قائد الجيش شافيندرا سيلفا، وهو أيضًا رئيس مركز العمليات الوطنية للوقاية من تفشي كوفيد-19: "ندعو جميع الأشخاص والمؤسسات إلى تطبيق الاحتياطات الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا لأن هذه هي الحالة الأولى لكوفيد-19 التي تم اكتشافها بعد 30 نيسان/أبريل".

تم تحديد سريلانكا كواحدة من الدول التي سيطرت على انتشار فيروس كورونا بتسجيل 13 حالة وفاة فقط و 3383 حالة إصابة.