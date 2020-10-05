 محمد عبد الرحمن عن الخطة العايمة: ربنا يقدرنا ونفرحكوا - بوابة الشروق
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محمد عبد الرحمن عن الخطة العايمة: ربنا يقدرنا ونفرحكوا


نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 8:14 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 8:14 م

شارك الفنان محمد عبد الرحمن، جمهوره على إنستجرام، بمجموعة من صور لفيلمه الجديد "الخطة العايمة" الذي سيطرح بدور العرض غدا الثلاثاء.

وعلق عبدالرحمن قائلا: "يا رب يقدرنا ونقدر نفرحكوا، انتظرونا غدا بجميع دور العرض، ويا رب الفيلم يعجبكم".

فيلم "الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمدعبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على منهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.

وتدور أحداث الفيلم، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك وتستعين باثنين مكفوفين.

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