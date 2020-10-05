 الرئيس تبون يأمر بوضع خطة لإنقاذ شركة الخطوط الجوية الجزائرية - بوابة الشروق
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الرئيس تبون يأمر بوضع خطة لإنقاذ شركة الخطوط الجوية الجزائرية

رويترز
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 5:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 5:51 ص

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بوضع خطة إصلاح لإنقاذ شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة وجعلها أكثر تنافسية.

ودعا تبون خلال ترؤسه لمجلس الوزراء يوم الأحد، إلى إعادة النظر في طريقة عمل الشركة بشكل يعيدها إلى المنافسة الدولية مع تقليص عدد وكالاتها التجارية في الخارج.

وتعاني الخطوط الجوية الجزائرية عجزا ماليا مستمرا منذ سنوات، في وقت تجاوز عدد موظفيها 10 آلاف.

من جهة أخرى، أمر تبون بإعادة فتح المطارات الداخلية التي كانت مغلقة وإنشاء شركات خاصة لضمان خدمة النقل الجوي الداخلي، لخلق ديناميكية اقتصادية وامتصاص البطالة، بالموازاة مع تحضير أرضية لمطار محوري للجزائر بتمنغاست (جنوب البلاد) بالتعاون مع المختصين والخبراء لولوج الأسواق الإفريقية.

كما دعا إلى استغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لفتح خطوط جديدة نحو الخارج، لا سيما نحو الأمريكيتين وإفريقيا.

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