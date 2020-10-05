رئيس الوزراء الياباني يدافع عن قراره برفض تعيين 6 باحثين في المجلس العلمي الياباني

دافع رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، عن قراره برفض تعيين 6 باحثين مرشحين لعضوية المجلس العلمي الياباني؛ مما أثار انتقادات واسعة من أحزاب المعارضة.

وقال سوجا - في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الاثنين - إن المجلس هو منظمة حكومية تتلقى ما يقارب العشرة ملايين دولار من أموال دافعي الضرائب اليابانيين، مضيفا أنه عيَّن أعضاء جددا من بين الذين رشحهم المجلس بناء على القانون وموافقة من مكتب التشريع بمجلس الوزراء.

وردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان رفض تعيين باحثين محددين يعد تقويضا للحرية الأكاديمية، أبدى رئيس الوزراء الياباني رفضه لمثل هذه الادعاءات، مؤكدا في الوقت ذاته أن رفض تعيين الباحثين لم يكن بسبب مواقفهم تجاه مشاريع القوانين التي تدعمها الحكومة.

وأِشارت هيئة الإذاعة اليابانية إلى أن المجلس العلمي الياباني تأسس كمنظمة خاصة تحت سلطة رئيس الوزراء، إلا أنه يقدم مقترحات سياسية بشكل مستقل عن الحكومة، مضيفة أن خطوة سوجا تعد الأولى من نوعها منذ بدء العمل بنظام الترشيح للمجلس في 2004.

كما ذكرت الشبكة أن الباحثين الستة عارضوا كذلك مشاريع القوانين المتعلقة بالأمن، والتي قدمتها حكومة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.