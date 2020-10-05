رئيس جهاز الشروق: انتهاء رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بمنطقة إسكان الشباب 70م بالمدينة

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أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن الانتهاء من رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بمنطقة إسكان الشباب 70م شمالي بالمدينة، وذلك في إطار حرص الجهاز على الحفاظ على الثروة العقارية بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز - وفقا لبيان اليوم الاثنين - أن الأعمال تضمنت استبدال الأرصفة المتهالكة بمسافة (12ألف م2) وطبقة أسفلت بمسطح بلغ (35000 م2)، مع رفع كفاءة واستحداث ساحات انتظار السيارات وتدعيم أحواض الأشجار والسلالم بالحجر الديكوري بمسطح (400 م2)، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحي لإجمالي (36) عمارة بالمنطقة.

وفي ذات السياق، أضاف رئيس الجهاز أنه تم تجهيز مسطحات الزراعة وضبط المناسيب، وجار حاليا اختبار شبكة الري تمهيدا لزراعة وتجميل المناطق الخضراء لتلحق المنطقة بمشروعات التطوير المنفذة بالمدينة.