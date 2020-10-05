 مودي: الهند ستكون مركزا عالميا لخدمات الذكاء الاصطناعي - بوابة الشروق
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مودي: الهند ستكون مركزا عالميا لخدمات الذكاء الاصطناعي

د ب أ
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 8:18 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 8:18 م

قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، خلال مؤتمر افتراضي عن الذكاء الاصطناعي نظمته الحكومة الهندية، اليوم الاثنين، إن بلاده ستطلق برنامجًا وطنيًا للذكاء الاصطناعي؛ للتركيز على الاستخدامات الصحيحة لهذه التكنولوجيا في حل المشكلات الاجتماعية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "مودي" القول "علينا حماية العالم من محاولات أطراف (وجماعات) غير رسمية لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى سلاح مدمر".

من ناحيته، قال موكيش أمباني، رئيس مجلس إدارة مجموعة ريليانس إنداستريز الاقتصادية الهندية، خلال المؤتمر نفسه، إنه لا غنى عن الذكاء الاصطناعي لتحقيق التقدم الرقمي في الهند.

وأضاف "أمباني" أنه خلال العقود المقبلة ستتزايد المنافسة بين الدول حول رأس المال الرقمي، والهند لديها ميزة فريدة لاستغلال رأسمالها الرقمي في قيادة التنمية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

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