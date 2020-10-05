كورونا يرجئ مثول رئيس وزراء ماليزيا الأسبق نجيب مؤقتا أمام المحكمة

تسبب فيروس كورونا اليوم الإثنين في تأجيل محكمة ماليزية نظر قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب عبد الرزاق.

ويقضي نجيب، الذي طعن ضد حكم بالسجن لمدة 12 سنة صدر في تموز/يوليو بحقه بعد إدانته بتهمة الفساد وإساءة استغلال السلطة، فترة عزل ذاتي منذ 27 سبتمبر بعد حملة في بورنيو.

وقال قاضي المحكمة العليا كولين لورانس سيكيرا إن جلسات الاستماع في إحدى محاكمات نجيب الأربع المتبقية سوف تستأنف في 19 أكتوبر.

ويواجه نجيب، الذي طلب التأجيل، تهم سرقة مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة خلال فترة توليه رئاسة الوزراء من عام 2009 إلى 2018.

وتم الإعلان عن إعادة جدولة المحاكمة رفيعة المستوى قبل فترة وجيزة من إعلان رئيس الوزراء محي الدين ياسين أن معظم وزرائه في الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة وزير الشؤون الإسلامية ذو الكفل محمد بالفيروس.

وقال الوزير عبر صفحته على فيسبوك اليوم الاثنين: "في هذه اللحظة تحسنت حالتي الصحية".

وحضر ذو الكفل اجتماعا لمجلس الوزراء في 3 أكتوبر برئاسة محي الدين، الذي شفي من مرض السرطان وسوف يعزل نفسه لمدة أسبوعين أيضا.

وسوف يرتدي الوزراء سوارات تتبع اليكترونية، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، بعد أن تسبب وزير السلع، خير الدين أمان رزالي، في ضجة بسبب كسر الحجر الصحي لدى عودته من زيارة رسمية لتركيا في يوليو.

جاءت هذه الإعلانات قبل وقت قصير من إعلان وزارة الصحة الماليزية عن 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ الإعلان عن الحالات الأولى في يناير.

وسجلت ماليزيا إجمالي نحو 13 ألف إصابة بكورونا و137 حالة وفاة ذات صلة بالفيروس.