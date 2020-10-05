 تعيين الدكتور عبدالعال قوزع مديرا لمستشفى كفر الزيات - بوابة الشروق
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تعيين الدكتور عبدالعال قوزع مديرا لمستشفى كفر الزيات

علاء شبل
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 6:47 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 6:47 م

قرر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الإثنين، تعيين الدكتور عبدالعال قوزع، استشارى أمراض الباطنة والكلى ومدير وحدة الكلى الصناعي بمستشفى كفرالزيات العام، للعمل مديرًا للمستشفى.

جاء هذا القرار على خلفية تقدم الدكتور وليد جمال الصياد مدير المستشفى الحالي بطلب اعتذار عن استمراره فى منصب مدير المستشفى، عقب الانتهاء من إعادة ترتيب وتجهيز أقسام المستشفى لتقديم الخدمة العلاجية للمرضى والمواطنين المترددين على المستشفى.

وعقب انتهاء فترة تحويل المستشفى لعزل صحي بالكامل لحالات كورونا منذ شهر مارس الماضي، وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

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