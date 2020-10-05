منظمة الصحة العالمية: 10% من تعداد سكان العالم أصيبوا بالفعل بكورونا

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إن مئات الملايين ربما يكونوا أصيبوا بفيروس كورونا، وهو عدد أعلى بكثير من الإجمالي الحالي لعدد الاصابات وهو نحو 35 مليون مصاب.

وقال مايك رايان المدير التنفيذي لبرامج الطوارئ الصحة بالمنظمة للمجلس التنفيذي اليوم في جنيف" أفضل تقديراتنا الحالية تشير إلى نحو 10% من تعداد سكان العالم ربما يكونوا أصيبوا بفيروس كورونا".

ووفقا لاحصاءات الأمم المتحدة، فإن تعداد سكان العالم يبلغ حاليا 8ر7 مليار نسمة.

وأضاف رايان أن عددالمصابين بالفيروس يتفاوت بين الدول والمدن والمناطق الريفية وبين المجموعات الاجتماعية.

وشدد رايان على أنه على الرغم من أنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات المصابة بالفيروس أعلى بكثير من العدد المعلن عنه، تشير تقديرات المنظمة إلى أن الأغلبية العظمى من المواطنين ليس لديهم أجسام مضادة ومازالوا معرضين لخطر الاصابة بالفيروس.

وبالنظر إلى ارتفاع أعداد حالات الإصابة وموسم الانفلونزا القادم بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية، دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الدول إلى الاستثمار في برنامج بقيادة المنظمة للقاحات كوفيد -19 وأدوية العلاج.

وقال تيدروس إن البرنامج الذي يهدف إلى تسريع الأبحاث وتوزيع المنتجات بشكل عادل على الدول الفقيرة لا تزال قيمته 34 مليار دولار وهو مبلغ لا يفي بالرقم المستهدف لتمويله.

وأضاف مدير المنظمة "إن هذا ليس عملا خيريا . إنه أسرع سبيل لإنهاء الوباء وتحفيز التعافي الاقتصادي العالمي".

يذكر أن الولايات المتحدة، التي تتهم الصين ومنظمة الصحة العالمية بالتستر على فيروس كورونا عند ظهوره، لم توقع على المبادرة.

ولم تنضم بكين أيضا حتى الآن إلى عشرات الدول التي تمول مشاريع اللقاحات في إطار البرنامج.

وقال تيدروس "لن أكل أبدا في الدعوة إلى التضامن".

وأردف قائلا " تبادل الاتهامات لن يمنع حالة عدوى وحيدة، وتوجيه اللوم لن ينقذ حياة أحد".