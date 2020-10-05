حملة بايدن تسعى للتركيز على تصدي أمريكا لفيروس كورونا بعد إصابة ترامب

في الوقت الذي يخضع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعلاج من فيروس كورونا، سعت حملة المرشح الديمقراطي المنافس جو بايدن إلى التركيز على تصدي البلاد للجائحة.

وتمنى بايدن، وهو نائب رئيس سابق، وقد جاءت نتيجة فحصه سلبية يوم الجمعة بعد ثلاثة أيام من مناظرة مع ترامب، الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي.

لكن بايدن ومساعديه استغلوا إصابة ترامب للتركيز على رسالة ثابتة للحملة تقول إن بايدن سيدير أزمة الوباء أفضل من ترامب.



وقالت كيت بيدينجفيلد نائبة مدير الحملة، اليوم الأحد، إن بايدن سيواصل التركيز على الأمر خلال الثلاثين يوما الباقية من الحملة باعتباره "الأكثر قدرة على إخراج البلاد من هذه الأزمة".

وسجلت الولايات المتحدة 7.4 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 209 آلاف وفاة بالمرض وهي الدولة الأولى في العالم في ذلك.