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فنزويلا تعلن مرحلة جديدة في المعركة ضد كورونا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
د ب أ
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 10:36 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 10:36 م

أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، أن بلاده انتقلت اليوم الاثنين، إلى مرحلة جديدة في معركتها ضد فيروس كورونا المستجد، بالتركيز على تطوير لقاح للمرض.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن فنزويلا سوف تصبح أول دولة أمريكية تشارك في المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية للقاح الروسي "سبوتنيك في".

وأوضح مادورو، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أن القيود الرامية للسيطرة على تفشي المرض سوف تدخل الآن مرحلة جديدة.

ومن المقرر بدء اختبار اللقاح على ألفي شخص في فنزويلا، ومن بينهم نجل الرئيس نيكولاس مادورو جويرا وشقيقة الرئيس.

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