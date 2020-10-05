المستشار النمساوي يلغي كل مواعيده بعد إصابة أحد موظفيه بكورونا

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ألغى المستشار النمساوي زباستيان كورتس، ونائبه فيرنر كوجلر كل مواعيدهما بعد اكتشاف إصابة أحد موظفي كورتس بفيروس كورونا.

وأعلن ديوان المستشارية النمساوية، اليوم الاثنين، أن آخر مرة اختلط فيها كورتس وكوجلر بهذا الموظف كانت يوم الأربعاء الماضي.

وتابع الديوان أن الموظف كان أجرى اختبارا للكشف عن كورونا وجاءت نتيجته سلبية مساء الثلاثاء الماضي.

وألغى كورتس وكوجلر مواعيدهما إلى حين ظهور نتائج اختبارهما.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج مساء اليوم.

وذكر الديوان أن كل الزملاء الذين يعملون مع الموظف سيخضون فورا للاختبار كإجراء احترازي، مشيرا إلى أن عددهم يقارب 20 شخصا.