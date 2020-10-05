وزير خارجية ألمانيا يؤكد إرادة الاتحاد الأوروبي على التوصل لاتفاق في البريكست

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مجددا من مغبة فشل المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقب خروج الأخيرة من الاتحاد.

وقال ماس اليوم الاثنين عقب محادثات مع مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه في برلين إن مواطني الطرفين لديهم حاليا ما يكفي من المشكلات المتعلقة بالعواقب الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا، وأضاف: "لذلك سيكون من غير المسؤول إطلاقا تحميلهم مشاكل إضافية في هذا الوضع عن طريق عدم الاتفاق".

وذكر ماس أن الاتحاد الأوروبي يدخل لذلك المرحلة الأخيرة من المفاوضات بموقف بناء، وقال: "الاتحاد الأوروبي يتفاوض بإرادة كبيرة للتوصل إلى اتفاق... يظل بابنا مفتوحا لشراكة وثيقة وطموحة مع بريطانيا".

وبالنسبة إلى ماس، كان الاجتماع مع بارنييه هو الموعد الأول له بعد انتهاء فترة الحجر الصحي التي خضع لها الوزير لمدة أسبوعين تقريبا، وذلك عقب إصابة حارسه الشخصي بفيروس كورونا المستجد. ويعتزم بارنييه مقابلة المستشارة أنجيلا ميركل في وقت لاحق اليوم.

وفي الآونة الأخيرة، نشب خلاف بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول قانون السوق الداخلية البريطاني، الذي وافق عليه مجلس العموم البريطاني يوم الثلاثاء الماضي. ويهدف القانون إلى إبطال بند مهم من الاتفاقية التي وقعها رئيس الوزراء بوريس جونسون في عام 2019. ويعتبر الاتحاد الأوروبي هذا خرقا خطيرا للثقة والقانون - وقد أعلن عن اتخاذ إجراء قانوني. وينذر ذلك بحدوث قطيعة اقتصادية قاسية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى بحلول نهاية العام.

وتنتهي الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام، وستخرج بريطانيا من السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.

ويهدد عدم التوصل لاتفاق بحدوث اضطراب خطير للشركات وسلاسل الإمداد.