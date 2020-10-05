جولة ميدانية لنائب محافظ الفيوم ومسئول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء

قام الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، يرافقه اللواء هشام السوداني مسئول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، أمس، بجولة ميدانية تفقدوا خلالها عدداً من المشروعات بنطاق مركز ومدينة الفيوم، لمتابعة موقف التنفيذ بتلك المشروعات والوقوف على معوقات العمل بها.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة نائب المحافظ، ورئيس لجنة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، شملت تفقد سوق الخضر والفاكهة بدمو، ومساكن دمشقين بمركز الفيوم، ومدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية، كما تفقدا العدايات الخاصة بإمرار الكابلات الكهربائية على بحر حسن واصف.

وأكد نائب المحافظ، حرص المحافظة على المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم مع كافة الجهات، لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام إنهاء المشروعات العالقة بالقطاعين الخدمي والتنموي، الأمر الذي يعود بالنفع على مواطني الفيوم.

كما تفقد نائب المحافظ، صباح اليوم، الأعمال المنفذة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري، بطريق القاهرة أسيوط الغربي داخل نطاق محافظة الفيوم، بحضور المهندس محمد مصطفى مدير عام فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بمحافظتى الفيوم وبنى سويف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجولة شملت تفقد كوبري بحر يوسف، وكوبري حسن واصف، وكوبري الفيوم بني سويف على طريق أسيوط الغربى، وكوبري الروس، ونفق أبو صير، وشدد نائب محافظ الفيوم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وأن تكون أغلبية العمالة بالمشروعات من محافظة الفيوم، وكذلك مراعاة المعايير الهندسية والفنية وكذا الالتزام بالمواعيد المقررة في تنفيذ المشروعات.