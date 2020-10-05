تأجيل اجتماع كان مقررا اليوم بين تركيا واليونان بسبب مشاكل فنية

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأنه تقرر تأجيل اجتماع فني كان من المقرر عقده اليوم الاثنين بين تركيا واليونان إلى الأيام المقبلة.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن قرار التأجيل "يأتي بناء على قرار مشترك بين أنقرة وأثينا، على خلفية مشاكل فنية".

وكان من المقرر أن يبحث وفدان عسكريان تركي ويوناني في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) تنسيق أداء المهام الأمنية للبلدين شرقي المتوسط.

يأتي هذا بعد تصاعد التوترات بين الجارتين العضوين في حلف الناتو، في ظل إصرار تركيا عن التنقيب عن احتياطات الغاز الطبيعي في منطقة في شرق البحر المتوسط تقول اليونان إنها تابعة لجرفها القاري.