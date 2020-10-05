استطلاع: الجمهوريون مع استمرار الفعاليات الانتخابية رغم إصابة ترامب

أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية أنصار الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة يؤيدون استمرار فعاليات الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى بعد الإعلان عن نقله إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري يوم الجمعة الماضي.

وأشار الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "سيرفي مانكي" للأبحاث الميدانية إلى أن 63% من الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع يتبنون هذا الاتجاه بينما يرى غالبية الديمقراطيين بنسبة 70% ضرورة إجراء تلك الفعاليات الانتخابية افتراضيا وتطالب قلة لا تتعدى 12% منهم بإلغائها.

من ناحية أخرى، اعتبر 88% من الجمهوريين أن ترامب تحلى بالمسئولية منذ علمه بنتائج الفحص الطبي والتأكد من إصابته بـ"كوفيد ـ 19" وأيدوا تعامله مع الموقف كما اتفق مع ذلك الرأي 42% من المستقلين بينما كانت هذه النسبة 27% من أعضاء الحزب الديمقراطي.

يذكر أن البيت الأبيض كان قد أعلن عن إصابة الرئيس ترامب بفيروس كورونا في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي بعد الإعلان عن إصابة هوب هيكس مستشارة ترامب بالفيروس.