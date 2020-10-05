الرقابة المالية: اختبار التحمل يحفظ استقرار الوحدات العاملة في الأسواق غير المصرفية

قال دكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن اختبار التحمل الذي تم على شركات التمويل العقاري لتحديد أثر المعايير المعدلة التي سيتم تطبيقها عليها، كشف عن عدم المتضرر إلا في حالة الأرصدة غير المنتظمة أو ما تسمى بالديون المشكوك في تحصيلها وإعدام الديون.

وأضاف عمران، في تصريحات اليوم، أن الحفاظ على سلامة واستقرار الوحدات العاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، قد دفع الهيئة لإجراء اختبار التحمل Stress test لقياس الأثر المحتمل في حال تطبيق معايير الملاءة المالية المعدلة على شركات التمويل العقاري والتي بلغ إجمالي قيمة أرصدة التمويل العقاري لديها في نهاية شهر يوليه 2020 مبلغ 6.7 مليار جنيه مقارنةً بمبلغ 5.6مليار جنيه في يوليه 2019، وجاءت النتائج بعدم تضرر أي من شركات التمويل العقاري من تطبيق المعايير المقترحة باستثناء بند مخصصات للأرصدة غير المنتظمة.

وأعلنت الهيئة، أن مجلس إدارتها، وافق على تعديل معايير الملاءة المالية المطبقة على شركات التمويل العقاري، إذ تم إصدار القرار رقم (158) لسنة 2020 في إجراء تنظيمي لتهيئة نشاط التمويل العقاري كي يتسق مع التعديلات الواردة على معايير الملاءة المالية لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، ومعايير الملاءة المالية لنشاط التمويل الاستهلاكي؛ تمهيدا لبناء نسق موحد يتيح لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط تمويلي خاضع لرقابة وإشراف الهيئة.