رئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ عزلا ذاتيا بعد مخالطتها لمصاب بكورونا

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أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورزولا فون دير لاين، عبر موقع تويتر، الدخول في عزل ذاتي بعدما خالطت مؤخرا شخصا مصابا بفيروس كورونا.