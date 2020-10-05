 رئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ عزلا ذاتيا بعد مخالطتها لمصاب بكورونا - بوابة الشروق
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رئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ عزلا ذاتيا بعد مخالطتها لمصاب بكورونا

أورزولا فون دير لاين
أورزولا فون دير لاين
د ب أ
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 10:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 10:05 ص

أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورزولا فون دير لاين، عبر موقع تويتر، الدخول في عزل ذاتي بعدما خالطت مؤخرا شخصا مصابا بفيروس كورونا.


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