 الاستخبارات العراقية تعلن القبض على داعشية في صلاح الدين - بوابة الشروق
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الاستخبارات العراقية تعلن القبض على داعشية في صلاح الدين

د ب أ
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 11:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 11:32 ص

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق اليوم الاثنين اعتقال "إرهابية" مكلفة بتوزيع الأموال على عوائل عناصر في تنظيم "داعش" بعملية أمنية في صلاح الدين.

 

وقالت المديرية، في بيان صحفي أورده موقع "السومرية نيوز" اليوم، إن ذلك جاء بعملية نوعية تميزت بالتخطيط والمتابعة والرصد المستمر لتحركات إحدى الإرهابيات المكلفات بتوزيع الأموال أو ما تسمى (الكفالات) على عوائل الدواعش من المنتمين لما يسمى بـ( ولاية نينوى) ومن سكنة مخيم الجدعة سابقا.

 

وأضافت أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 سابقاً وقوة من الفوج الثاني لواء المشاة 50 تمكنت من الإطاحة بها واعتقالها في منطقة كنعوص بمحافظة صلاح الدين.

 

وأشارت إلى أن المعتقلة هي من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام الارهاب.

 


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