بي بي سي: وزيرة الداخلية البريطانية تعد بإصلاح نظام اللجوء «المعطوب»

ويأتي هذا بعد أن تبين هذا الأسبوع أن المملكة المتحدة تدارست إرسال طالبي اللجوء إلى جزيرة في المحيط الأطلسي.

وقال وزير الداخلية العمالي في حكومة الظل نيك توماس- سيموندز إن تصريحات باتل كانت "دليلاً إضافياً على مدى افتقار المحافظين للرحمة والكفاءة".

وقبيل خطابها في المؤتمر، قال سيموندز: "إن الشعب البريطاني لن ينخدع بالتصريحات المخزية لوزيرة الداخلية حول "نظام معطوب"، بينما كان هذا النظام تحت إشراف المحافظين طوال عقود".

وقد تعهدت باتل بتقديم نظام لجوء جديد يرحب بالناس من خلال "طرق آمنة وقانونية" ويمنع أولئك الذين يصلون إلى البلاد بصورة غير مشروعة، "ويقدمون مطالبات قضائية لا نهاية لها من أجل البقاء".

وقالت باتل: "بعد عقود من التقاعس من جانب الحكومات المتعاقبة، سنقوم بمعالجة المشكلات الأخلاقية والقانونية والعملية الكامنة في هذا النظام المعطوب. لأن الموجود الآن لا هو نظام صارم ولا عادل".

وقالت وزيرة الداخلية إنها ستقدم تشريعاً من أجل الإيفاء بتعهدها، فيما قالت إنه سيرقى إلى أن يكون "أكبر عملية إصلاح لنظام اللجوء لدينا منذ عقود".

عدد قياسي للمهاجرين

يأتي هذا الوعد بإصلاح نظام اللجوء في أعقاب عبور أعداد قياسية من المهاجرين للقنال الإنجليزية وصولاً إلى المملكة المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي والذين تعهدت باتل بوقفهم.

وفي الوقت نفسه، زادت حالات التأخير في معالجة طلبات اللجوء إلى المملكة المتحدة بشكل كبير. فقد انتظر أربعة من بين كل خمسة أشخاص تقدموا بطلبات اللجوء في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 ستة أشهر أو أكثر كي تتم معالجة قضاياهم.