 مقتل وإصابة 5 من قوات الشرطة الهندية برصاص مسلحين بإقليم كشمير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل وإصابة 5 من قوات الشرطة الهندية برصاص مسلحين بإقليم كشمير

أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 12:45 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 12:45 م

لقى اثنان من أفراد الشرطة الهندية حتفهما وأصيب 3 آخرون اليوم الاثنين، إثر إطلاق مسلحين النار عليهم بقطاع بولواما بالشطر الهندي من إقليم كشمير.

 

وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية أنه تم تطويق المنطقة التي شهدت الهجوم، وشنت القوات الهندية حملة بحث وتمشيط لملاحقة منفذي الهجوم.

 

يُذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

 


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