سفير مصر لدى جنوب السودان يبحث مع وزيرة التعليم الأساسي دعم مصر للتعليم الفنى

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بحث السفير المصري في جوبا الدكتور محمد قدح مع وزيرة التعليم الأساسي بجنوب السودان أوت أشويل، سبل الدعم المصري للتعليم الأساسي والفني في البلاد.

وأعربت أشويل - خلال اللقاء - عن الاهتمام بالاستفادة من الخبرات المصرية لتعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية لطلبة المدارس بجنوب السودان، وذلك في إطار اهتمام حكومتها بالثقافة العربية والأقلية المسلمة بالبلاد.

واتفق الجانبان على تكثيف العمل من أجل تشغيل المدارس المصرية الثانوية الفنية الثلاث في كل من العاصمة جوبا ومدينة واو بولاية غرب بحر الغزال ومدينة ورور بولاية جونجلي، في ضوء أهمية التعليم لدفع جهود التنمية، وخاصةً التعليم الفني الذي يساهم بفاعلية في جهود مكافحة البطالة.