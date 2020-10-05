بغداد تؤكد لواشنطن اتخاذ إجراءات أمنية ودبلوماسية لحماية بعثاتها

أعلنت الحكومة العراقية عن إرسال بيانات لطمأنة عدد من المسؤولين الأجانب داخل العراق وخارجه عقب تخوف دول من استهداف بعثاتها الدبلوماسية بسبب تكرار الخروقات الأمنية.

وقالت الحكومة - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية الاثنين - إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أجرى مؤخرا اتصالا مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي أعرب عن قلقه إزاء نية الولايات المتحدة غلق سفارتها في بغداد.

وأعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن قلق بلاده تجاه القرار الأمريكي بغلق سفارتها في بغداد، رغم كونه سياديا يخص الجانب الأمريكي، مشيرا إلي أنه قد يؤدي إلى نتائج لا تصب في مصلحة العراق.

وأضاف أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الأمنية والسياسية والدبلوماسية لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار، وسوف تكون هناك نتائج إيجابية ملموسة في القريب العاجل.

في المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إن العلاقات الأمريكية العراقية مهمة للجانبين، حيث ناقش الطرفان مختلف الاحتمالات المستقبلية بالنسبة لوضع البعثات الدبلوماسية في بغداد.

ويواصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ممارسة الضغوط على المسؤولين العراقيين بشأن قرار بلاده غلق سفارتها في بغداد بسبب تكرار استهدافها بصواريخ الكاتيوشا.