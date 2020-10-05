 رسالة من رئيس الوزراء إلى نظيره السوداني سلمها السفير المصري - بوابة الشروق
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رسالة من رئيس الوزراء إلى نظيره السوداني سلمها السفير المصري

الخرطوم - أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 9:42 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 9:42 م

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وسلم الرسالة لرئيس وزراء السودان، سفير مصر لدى السودان السفير حسام عيسي.

ونقل مجلس الوزراء السوداني، في بيان، عن السفير حسام عيسى قوله، إنه بحث مع رئيس مجلس الوزراء علاقات التعاون بين البلدين، وسُبُل دعمها وتطويرها والانطلاق بها إلى آفاق أرحب في مجالات الصناعة والتعليم والطرق والجسور.

وأشار إلى أن اللقاء تناول مسار تنفيذ المشروعات والبرامج المشتركة التي تم الاتفاق عليها إبان زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأخيرة للسودان في مجالات الصحة والتعليم النقل والتجارة والزراعة بجانب كل المشروعات قيد التنفيذ، وذلك من أجل استغلال كافة الفرص الضخمة المتاحة بين البلدين لمصلحة شعبي وادي النيل.


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