 روسيا تعرب عن قلقها بشأن ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين في ناجورنو-كاراباخ - بوابة الشروق
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روسيا تعرب عن قلقها بشأن ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين في ناجورنو-كاراباخ

د ب أ
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 9:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 9:28 ص

ذكر تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن روسيا أعربت عن قلقها بشأن ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين في منطقة ناجورنو-كاراباخ المتنازع عليها، بعد أن تعرضت أهداف مدنية في عاصمة المنطقة لهجمات صاروخية أطلقها جيش أذربيجان.

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، في مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الأرميني زوهراب مناتساكانيان، مساء أمس الأحد، بحسب ما أعلنته الخارجية الروسية.

وكان أرايك هاروتيونيان، زعيم المنطقة التي يسيطر عليها انفصاليون أرمينيون مسيحيون، لكن معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة، أعلن عن هجوم على مدينة ستيباناكيرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دون أن يذكر مزيدا التفاصيل.


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