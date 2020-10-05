وسط جائحة كورونا يبدأ اليوم الاثنين، الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل السنوية في المجالات المختلفة، حيث سيعلن اليوم عن اسم الفائز بجائزة نوبل في مجال الطب.

ومن المقرر أن تعلن جمعية نوبل في معهد كارولينسكا عن الفائز بالجائزة في حدود الساعة الحادية عشر ونصف صباحا بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت جرينتش) .

وسيجري الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز نوبل في مجالات الفيزياء والكيمياء والآداب والسلام خلال الأسبوع الجاري أيضا، بينما سيجري الإعلان عن جائزة نوبل في الاقتصاد الأسبوع المقبل.

وفيما عدا الاقتصاد، فان جوائز نوبل الأخرى تمنح وفقا لوصية رجل الصناعة السويدي الفريد نوبل (1833-1896) مخترع الديناميت .

وتبلغ قيمة كل جائزة هذا العام 10 مليون كرون ( 1ر1 مليون دولار) ارتفاعا من 9 مليون كرون في الأعوام الماضية.

يذكر أن أول جائزة نوبل في مجال علم وظائف الأعضاء أو الطب منحت في عام 1901 .

وفي العام الماضي، فاز الأمريكيان ويليام كايلين وجريج سيمنزا والبريطاني سير بيتر راتكليف بجائزة نوبل للطب، عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين، وتتكيف مع مستوياته.

ويجري عادة تسليم الجوائز للفائزين سنويا في العاشر من كانون أول/ديسمبر، ذكرى وفاة نوبل.

وقال المنظمون في وقت سابق إنه بسبب الوباء ، من المرجح أن يحصل الفائزون في فئات العلوم والأدب والسلام على جوائزهم في بلدانهم الأصلية بدلاً من السفر إلى ستوكهولم لحضور حفل توزيع الجوائز.