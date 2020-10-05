محافظ الشرقية: الإقبال على التصالح في مخالفات البناء يتزايد بشكل مستمر

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الإقبال على التصالح في مخالفات البناء، يتزايد بشكل مستمر، وذلك بعد جهود المحافظة في اللقائات مع الأهالي لزيادة وعيهم حول القانون.

وأضاف غراب خلال مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية « on E»، مساء الأحد أن التصالحات تتم بلا تفرقة بسعر 50 جنيها للمتر بالقرى والعزب، كما أن بعض الأحياء الفقيرة تم التعامل معها بنفس السعر.

وأوضح أن تحديد أسعار يتم عن طريق لجان فنية متخصصة مع مراعاة ظروف الأهالي.

سبق وأجرى محافظ الشرقية لقاءات مع أهالي المحافظة بشأن المخالفات البنائية وشروط التالح، وأعلن عن تقديم تسهيلات جديدة للمتعدين على أراضى أملاك الدولة (المبانى - الزراعى) لتشجيعهم على التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، حيث تقرر تخفيض 40% من قيمة الرسوم المقررة لتقنين أراضى أملاك الدولة شريطة أن يقوم المتعدى بسداد مقدم 25% من إجمالى القيمة وكذلك تخفيض بنسبة 50% من إجمالى المبلغ لمن يسدد القيمة كاملة.