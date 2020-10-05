مسيرات متفرقة في عدد من ولايات الجزائر

خرج متظاهرون سلميون عبر عدد من ولايات الجزائر، اليوم الاثنين، مرددون شعارات تحاكي تلك التي رفعها نشطاء الحراك طيلة سنة ونصف، قبل أن تتوقف بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وردد الجزائريون، الذين خرجوا في مسيرة سلمية وصفوها بالعفوية تزامنا مع الذكرى الـ32 لأحداث 5 أكتوبر التي عاشتها الجزائر عام 1988، شعارات "تنتقد السلطة الحالية في البلاد"، وتدعو "للعودة للحراك الشعبي السلمي".

وخرج العشرات من المتظاهرين عبر العاصمة، وعنابة، وتيزي وزو، وتلمسان، وبجاية، وبني ورتيلان، ومستغانم غربي البلاد، حسبما أفاد به شهود عيان.

ومن جهته، أعلن الناشط الحقوقي والمحامي، عبد الغني بادي عن توقيف الصحفي لمين مغنين، اليوم الاثنين، وسط العاصمة، كاتبًا عبر صفحته الرسمية "السلطة تكره الصورة والكلمة الحرة وتخشاها".