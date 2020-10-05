مادورو: ترامب عدو عديم الرحمة لفنزويلا لكننا نتمنى له الشفاء

تمنى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الشفاء لنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، الذي أصيب بفيروس كورونا، واصفا إياه في الوقت نفسه بأنه "عدو فنزويلا".

وقال مادورو، في خطاب ألقاه الأحد: "لا نريد أن يعاني أحد من أي مرض. ونعرب عن تضامننا الإنساني مع الرئيس الأمريكي، هو عدو عديم الرحمة لفنزويلا، لكننا نتمنى له الشفاء".

وأضاف الرئيس الفنزويلي أنه يأمل في أن تجعل الإصابة بفيروس كورونا ترامب أكثر "حكمة وإنسانية".

كما اعتبر مادورو أن ترامب أصيب بالفيروس لأن الكثيرين في الولايات المتحدة لا يرتدون الكمامات الطبية، مبينا: "هو للأسف أساء تقديره لأهمية الإجراءات الاحترازية الضرورية".

وأعلن ترامب، الجمعة الماضي، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله.

وأفادت مصادر عدة بأن ترامب يعاني من السعال ودرجة الحرارة المرتفعة بينما أكد الرئيس نفسه أن حالته لم تكن جيدة جدا عند وصوله إلى مركز "وولتر ريد" للعلاج، وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.

وفي أحدث تقرير حول حالة الرئيس الصحية، قال فريقه الطبي، في وقت سابق من الأحد، إنه يواصل التحسن، مضيفا أنه عانى مرتين من انخفاض الأكسجين في الدم خلال مرضه الحالي.

وتمثل إدارة ترامب أكبر داعم للمعارضة الفنزويلية بقيادة خوان غوايدو، الذي تعتبره الولايات المتحدة رئيسا انتقاليا للبلاد، بينما تعهد الرئيس الأمريكي مرارا بفعل كل شيء ممكن لمكافحة الاشتراكية في فنزويلا وحكومة مادورو على وجه الخصوص.