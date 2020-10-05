ألمانيا: إيداع منفذ الهجوم على طالب يهودي في مصحة نفسية

أعلنت متحدثة باسم الادعاء العام الألماني، اليوم الاثنين، إيداع منفذ الاعتداء على طالب جامعي يهودي قبالة معبد يهودي في هامبورج، في مصحة نفسية.

وأوضحت المتحدثة أن قاضية تحقيقات أصدرت أمرا بإيداع الرجل - 29 عاما الألماني الجنسية المنحدر من أصول كازاخستانية المتهم بالشروع في قتل مقترنا بمحاولة الإيذاء البدني في المصحة النفسية، ويفترض الادعاء العام أن الجريمة تمثل واقعة معادية للسامية.

كان الرجل ضرب الشاب اليهودي - 26 عاما، بمجرفة على رأسه فأحدث له إصابات بالغة بعد ظهر أمس الأحد، وقالت المتحدثة إن المشتبه به ارتكب الجريمة بسبب مرض نفسي، مع انعدام المسؤولية الجنائية تماما أو تقييدها بشكل كبير.

وذكرت الشرطة أن الرجل صدر عنه انطباع مضطرب تماما أثناء القبض عليه، وأفادت معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن المحققين عثروا على أدلة أخرى تشير إلى مرض الرجل.

وبحسب ما أفادت به مصادر أمنية، فإن الرجل كان يعيش في العام الماضي في برلين في سكن مؤقت للمهاجرين المتأخرين، وهي عبارة يُقْصَد بها الأشخاص المنحدرون من إحدى دول الكتلة الشرقية السابقة والقادمون إلى ألمانيا بغرض الاستقرار فيها، كما كان يقطن الدار أيضا لاجئون ومهاجرون يهود.

ويُعْتَقَد أن واقعة حدثت في هذه الدار تم استخدام سكين فيها.