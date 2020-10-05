مقتل 5 أشخاص جراء حادث سير على جسر معلق في فيتنام

قتل خمسة فيتناميون بعد اصطدام سيارة تتسع لسبعة ركاب بدراجة نارية على جسر معلق صغير قبل أن تغرق المركبتين في النهر أسفل الجسر، حسبما قال مسؤول محلي اليوم الاثنين.

وقال نجوين هونج نام إن الحادث وقع في الساعة الثامنة من مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت جرينتش) عندما اصطدمت السيارة التي كانت تقل ثلاثة أشخاص فوق الجسر بمؤخرة دراجة نارية تقل راكبين.

ووقع الحادث فى منطقة ثانه تشونج بمقاطعة نجى آن.

وقال نام "انتشلت قوة الانقاذ أربع جثث بينهم ثلاثة من ركاب السيارة وواحد من بين راكبي الدراجة النارية. وسلم الفريق جثثهم إلى عائلاتهم لدفنهم".

وأصيب سائق الدراجة النارية بجروح خطيرة. ونُقل إلى غرفة الطوارئ لكنه توفي أيضا في وقت لاحق متأثرا بجراحه.

وجميع الضحايا ذكور تتراوح اعمارهم بين 28 و47 عاما.

يُذكر أن حوادث السير من أحد الأسباب الرئيسية المؤدية للوفاة في فيتنام - وقدرت منظمة الصحة العالمية أن حوالي 14 ألف شخص يموتون كل عام على طرق البلاد.