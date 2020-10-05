 الرئيس الأفغاني يتوجه للكويت لتقديم التعازي في وفاة الأمير صباح الأحمد الصباح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الأفغاني يتوجه للكويت لتقديم التعازي في وفاة الأمير صباح الأحمد الصباح

أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 10:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 10:03 ص

غادر الرئيس الأفغاني أشرف غاني اليوم الإثنين كابول متوجها إلى الكويت في زيارة رسمية لتقديم التعازي في وفاة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك وفقا لبيان صادر عن القصر الرئاسي.

وأوضح البيان - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - أن غاني يترأس وفدا حكوميا رفيع المستوى خلال زيارته للكويت يضم النائب الأول للرئيس أمر الله صالح ووزير الخارجية بالإنابة محمد حنيف أتمار ومستشار الأمن القومي حمد الله محب ومجموعة من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ والعديد من المسئولين الحكوميين البارزين.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس غاني بعد زيارته للكويت إلى العاصمة القطرية (الدوحة) في زيارة رسمية تستمر يومين سيبحث خلالها مع المسئولين هناك جهود تعميق العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات.


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