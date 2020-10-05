ــ القصاص: أصل الصراع يعود للتفخيخ العرقى الذى انتهجه الاتحاد السوفيتى للسيطرة على المنطقة

العربى: الصراع قديم وسابق لتأسيس الاتحاد السوفيتى ولرغبة تركيا فى التمدد ومنافسة روسيا يد فيه

على مدار نحو أسبوع كامل، اشتعلت حلقة جديدة من حلقات الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، الذى تبادلت فيه الدولتان الاتهامات حول المسئولية عن اندلاع القتال فى الصراع الممتد لنحو مائة عام، دون قدرة لأى من أطرافه على حسمه أو إنهائه عسكريا، أو بالتفاوض والاتفاقيات.

ومع اندلاع شرارة المواجهات الأخيرة، ظهرت انحيازات دول الجوار وصاحبة النفوذ فى إقليم القوقاز، وهى انحيازات كان بعضها مفاجئا لجمهور المتابعين، خصوصا وأن القوى الثلاث صاحبة النفوذ فى الاقليم – روسيا وإيران وتركيا ــ بينها خارطة معقدة مع التقاطعات والتفاهمات والخلافات فى القوقاز أو فى الشرق الأوسط، فكيف يديرون أزمة القوقاز، وما هو مستقبل الصراع.

وقال أنس القصاص، الباحث فى الشئون الدولية والاستراتيجية فى تصريحات لـ«الشروق» إن أصل المشكلة يعود إلى ما عمد إليه الزعيم السوفيتى جوزيف ستالين، بالتفخيخ العرقى للأوضاع السياسية فى إقليم القوقاز، للإبقاء على مكامن التوتر بين العرقيات والأقليات، ما يعنى فى النهاية السماح لموسكو بالسيطرة على التوتر وعلى الجميع، وهو ما يظهر بوضوح فى هذا الإقليم، أغلبية أرمينية داخل أذربيجان.

وأضاف أن سياسة التفخيخ العرقى ساهمت طوال الوقت فى وجود التوترات، التى زادت وتيرتها وتحولت إلى حرب أهلية، بالتوازى مع انهيار الاتحاد السوفيتى، لتراخى قبضة موسكو على أطراف الاتحاد، مع التطورات المتلاحقة، أعلن الإقليم انفصاله وتكوين جمهورية مستقلة، وعلى الرغم من عدم الاعتراف به دوليا، لكن يعتقد الكثيرون أن أرمينيا وراء هذا الانفصال.

فيما يذهب محمد العربى، الباحث فى الشئون الدولية أن الصراع الأرمنى الأذرى، قديم جدا، وسابق حتى على تأسيس الاتحاد السوفيتى، لكنه دخل فى مرحلة وطور جديد بعد انهيار الاتحاد، وتأسيس جمهوريات القوقاز، ويأتى الصراع الحالى فى سياق الدور التركى، الساعى للتمدد اعتمادا على المد «الطورانى» أى القومية التركية التى ترى فى العرق الآذرى والجمهوريات التركمانية امتدادا لها.

وأضاف العربى أنه تاريخيا كانت المنطقة، محلا لصراع نفوذ بين روسيا وإيران، حيث ترى الأولى أن المنطقة امتداد ضرورى لأمنها القومى البرى، فى مرحلة ما بعد الاتحاد السوفييتى، بعد أن وضعت 3 محاور لأمنها القومى هى، محور شرق أوروبا، محور القوقاز، محور وسط آسيا، حيث تتعامل روسيا مع المنطقة باعتبارها امتدادا طبيعيا للنفوذ الطبيعى فى المنطقة، والمستجد الحاصل هو محاولة تركيا منافسة روسيا فى التأثير والنفوذ فى هذه المنطقة، بتعظيم التعاطف القومى والثقافى التركى، لكن الضغط التركى سيعيد تركيا لمربع الاعتدال فى هذه المنطقة مرة أخرى.

وحول السبب فى عدم حصول أذربيجان ذات الغالبية الشيعية على دعم إيران يرى القصاص، أنه على الرغم من أنه من المفترض أن يكون ولاؤها لإيران، وأن تدعمها إيران، إلا أن العكس هو الحاصل، حيث تدعم إيران أرمينيا، فيما تطلب أذربيجان الدعم من تركيا، والسبب أيضا تاريخى، حيث إن الشمال الإيرانى تسكنه عرقية آذرية، وهناك اعتقاد آذرى قوى بأن لهم حق تاريخى فى شمال إيران خصوصا وأن هناك العديد من الشخصيات والقيادات التاريخية والدينية الإيرانية من أصول آذرية، بينهم المرشد على خامنئى، والإمبراطورة فرح بهلوى، ما يجعل العلاقة بين الطرفين شبه مستحيلة، مع الوضع فى الاعتبار أن النظام الآذرى، نظام علمانى، ليس له ميول عقائدية.

وهو ذات ما ذهب إليه العربى، بقوله: علاقة إيران بأرمينيا وأذربيجان مربكة، حيث تتخوف إيران من أى تحركات قومية تدعمها تركيا، قد تؤدى إلى تحريك الآذريين فى الداخل الإيرانى، لأن القومية الفارسية وإن كانت أكثرية إلا أنهم ليسوا أغلبية، مع تنوع القوميات داخل إيران، كالعرب والأكراد والآذريين والبلوش، ما يجعل إيران تتخوف من فتح أو تحريك ملف الأقليات والقوميات بسبب قومياتها المركبة.

وحول طبيعة إدارة روسيا وإيران وتركيا للخلافات فى الصراع الأرمنى الآذرى،

يشير القصاص إلى أنه وفقا للمعطيات السابقة، وجدت إيران نفسها فى محاولة الوصول لصيغة وسط تمزج فيها بين تقاربها مع روسيا وأرمينيا والتفاهمات التركية الإيرانية فى العديد من الملفات وعلى رأسها الملفات الإقليمية فى الشرق الأوسط، خصوصا وأن هناك تقاربا فى المصالح بين روسيا وإيران مع أرمينيا.

وتابع القصاص أن أرمينيا فى موقف عداء مع أذربيجان، ومع الوضع القائم بين أذربيجان وإيران، من الطبيعى أن يكون هناك علاقات بين الطرفين، وهو ما يدعمه الموقف الروسى الأقرب لأرمينيا، خصوصا وأن روسيا تقف ضد أى دولة لها طموح ومحاولة تمدد على بحر قزوين، وتعمل على عدم خروجه عن الطوق، خصوصا مع تنامى أهمية النفط الأذرى، كما أن هناك خط بترول / طاقة، ممتد من قزوين، لتركيا، مرورا بأذربيجان وجورجيا، وهو ما يضاعف من أهمية العلاقة بين تركيا أذربيجان، خصوصا وأن هناك توترات بين أرمينيا وتركيا بسبب الخلافات التاريخية، وهو ما يجعل من الانحياز التركى لأذربيجان مفهوما، فعدو عدوى صديقى.

ويشير أيضا إلى أن تأثير الصراع على تركيا، حيث من الوارد ان تتعرض لارتدادات داخلية من قبل الأرمن، كما أن التحالف التركى الآذرى مبنى على المصالح، وفى حال وجدت تركيا نفسها أمام فاتورة أعلى من قدرتها على السداد، من الممكن أن تقلب على أذربيجان، أو تنقلب أذربيجان عليها، خصوصا وأن هناك تقاطعات كثيرة فى المواقف الروسية التركية فى العديد من الملفات.

مع اندلاع شرارة النزاع الأرمنى الآذرى، تسلل القلق إلى أسواق الطاقة العالمية، بالنظر إلى أن الحضور المتصاعد لأذربيجان فى أسواق الطاقة العالمية، وفقا لما نشره موقع قناة العربية، فإن خط أذربيجان الرئيسى لصادرات النفط باكو ــ تفليس ــ جيهان ينقل أكثر من واحد فى المائة من إمدادات النفط العالمية، كما يتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل شاه دنيز للغاز، نحو 16 مليار متر مكعب من الغاز، منها 10 مليارات متر مكعب تشتريها أوروبا، وتشترى تركيا 6 مليارات متر مكعب.

ويرى أنس القصاص أن أثر الصراع على سوق الطاقة، يأتى من ناحية شمال أذربيجان، مع الوضع فى الاعتبار صعوبة أن تحدث أزمة فى سوق الطاقة لوجود إمدادات الخليج العربى.

ويضيف القصاص أوروبا لن تتدخل فى مشاكل عميقة فى هذه المنطقة، لاعتبارات كثيرة، أهمها أن أمريكا هى القوة الأهم وصاحبة النفوذ الأكبر فى هذه المنطقة، حيث تعمل أمريكا وفق استراتيجية بدأتها من آخر الحرب الباردة، بالسيطرة على وسط آسيا، لمحاصرة النفوذ الروسى، خصوصا مع تزايد وتيرة الصعود الصينى، يصبح التواجد الأمريكى استراتيجيا جدا لا تنازل عنه، بالإضافة إلى أن العلاقة القوية بين أمريكا وأذربيجان والتى تزيد أهميتها قوة العلاقة بين أذربيجان وإسرائيل، وعلى ناحية أخرى يزيد من التباعد بين إيران وأذربيجان.

فيما يذهب العربى إلى أن أذربيجان لن تتحمل حربا مطولة تؤثر على إنتاج النفط، الذى تعتمد بنسبة كبيرة على تصديره للخارج، بالنسبة لعدد السكان القليل، لكن حتى الآن لا يبدو أن هناك تأثيرا للحرب على سوق الطاقة الذى يعانى تقلصا وانكماشا بسبب قلة الطلب التى سببها فيروس كورونا، وما تبعه من انكماش اقتصادى.