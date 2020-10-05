حماية المستهلك: ضبط مصنع لإعادة تعبئة زيوت سيارات مستعملة

كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، عن نجاح فرع الجهاز بالمنوفية في ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة زيوت محركات السيارات المستعملة بعد تجميعها من الأسواق، وإعادة طرحها في عبوات تستخدم علامات تجارية توحي بأن المنتج تم تصنيعه في دولة الإمارات.

وقال سمير، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن الفرع الإقليمي بمحافظة المنوفية أعد حملة توجهت إلى مقر المصنع في منطقة زراعية بمدينة تلا، حيث فاجأت الحملة جميع العاملين بالمصنع، وتم ضبط 130 كرتونة تحتوي كل واحدة منها على عدد 5 جراكن بلاستيك غير مدون عليها أي بيانات مملوءة بالزيت، كل جركن سعته 5 لترات بإجمالي 650 جركنًا.

وأضاف أنه تم ضبط 5 براميل صاج سعة الواحد 200 لتر، بإجمالي 1000 لتر، معبئة جميعها بالزيت وغير مدون عليها أي بيانات، كما تم ضبط 2 فنطاس سعة الواحد منهما طن مملوئين بالزيت وغير مدون عليهما أية بيانات، بالإضافة إلى فنطاس سعة طن يحتوي على 700 لتر من الزيوت غير مدون عليها أي بيانات، كما تم ضبط ماكينة تقليب زيت سعة 8 أطنان مملوءة بكمية 4 أطنان زيت مجهولة المصدر.

وتابع أن الحملة ضبطت 62 جركن زيت سعة الجركن 20 لترًا مجهولة المصدر، وماكينة تقليب زيت سعة 1 طن، وماكينة تعبئة جراكن زيت، و144 جركنًا فارغًا يستخدم في تعبئة الزيوت، و56 جركن بلاستيك فارغ سعة 20 لترًا، و540 جركنًا فارغًا سعة 1.5 لتر يستخدم في تعبئة الزيوت، و360 جركنًا فارغًا سعة 1 لتر، و6 فناطيس فارغة وملصقات بأسماء وعلامات تجارية، ومدون عليها عبارة صنع في الإمارات العربية المتحدة.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأني والتروي في شراء السلع والمنتجات، والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

وطالب كافة المستهلكين بالتوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588، أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.