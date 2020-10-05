حسين الجسمي يغني «جبّار» بأشعار نهيان بن زايد آل نهيان

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يغني المطرب حسين الجسمي، أغنية "جبّار" ذات الإيقاع الشعبي الإماراتي الممزوج بروح الإيقاعات الغربية والدرامز، وهي من أشعار الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر جاسم محمد.

وأظهرت كلمات الأغنية أحاسيس العاشق المشتاق لوليفه، واصفاً هجر الأحباب بالجبّار، والذي قال في مقدمتها:

يا عين هلّي الدمع واطفي لهب نار

عاشق ضــناه الشـوق لأجلك ولـيــفي

آهـــــات قلبي تنسمع سر وإجــهـار

وجفني لذيذ النوم طرفه معيفي

البين جار وهجر الأحباب جبّار

والصــــد عقب الــود حدٍّ رهـــيفي.

ولحن الجسمي الأغنية بمقام "بياتي" امتزج بها الآلات الشرقية الأصيله كالعود والناي والقانون والوتريات، بالإضافة إلى المزمار مع الآلات الغربية والجيتارات، لتكوّن أغنية ذات جماليات مختلفة وحديثة للأغنية الإماراتية ذات الطابع الخليجي المختلف موسيقياً وأداءً،

وعزف الوتريات أحمد فرحات والإيقاعات سمير القطان.

طُرحت أغنية "جبّار" على قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube، إلى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.