يريفان: الرئيس الأذربيجاني في حصار إعلامي

اعتبر وزير دفاع أرمينيا، أرتسرون هوفهانيسيان، أن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف وقع في "حصار إعلامي" ولا يتلقى "معلومات صحيحة".

وقال هوفهانيسيان، عبر صفحته في "فيسبوك": "هناك أسباب جدية تدفعنا إلى الاشتباه بأن علييف يقع في حصار إعلامي دخل بلاده.. حيث لا يملك القائد العام للقوات المسلحة كمال المعلومات ويتلقى تقارير غير صحيحة، الأمر الذي يعني أن هناك مشاكل على مستوى الإدارة الاستراتيجية".

وبحسب الوزير فإن الرئيس الأذربيجاني ينشر معلومات عن سير القتال في قره باغ، "تثبت مواد فيديو عدم صحتها بسهولة".