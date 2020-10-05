موريتانيا: مجلس وزراء دول الساحل الخمس ينهي اجتماعه

أنهى مجلس وزراء مجموعة دول الساحل الخمس أعمال دورته الثامنة العادية، مساء اليوم الاثنين، في نواكشوط بعد مناقشة والتصديق على تقريري الأمانة التنفيذية للمجموعة والقوة المشتركة لهذه الدول والمصادقة على توصيات اجتماع الخبراء.

وقال عثمان كان، وزير الشئون الاقتصادية بموريتانيا، إن التوصيات والتقارير التي عرضت خلال هذه الدورة والتي شملت اجتماع الخبراء والأمانة التنفيذية لدول مجوعة الساحل الخمس، والتقرير المالي المنفذ من طرف هذه الأمانة التنفيذية والقوة المشتركة لدول المجموعة ومواضيع أخرى مهمة، اتسمت بالجودة والشمولية بما يضمن نهوض دول الساحل ومواجهة التحديات الأمنية والتنموية التي تواجهها.

وأضاف أن الدورة تميزت بقرارات مهمة من ضمنها إصلاح الأمانة التنفيذية لدول مجموعة الساحل الخمس ومساندة الاتحاد من أجل الساحل وتقويته ضمانا لاستقرار المنطقة وأمنها.

وتضم مجموعة دول الساحل موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، وتهدف للتصدي لتحديين كبيرين هما الفقر والتخلف من جهة، والإرهاب الذي يهدد المنطقة من جهة أخرى.